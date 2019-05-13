Путин заявил о необходимости разработки защиты от гиперзвукового оружия

Защита от гиперзвукового оружия в России должна быть создана раньше, чем такие виды вооружения появятся в других странах, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник, 13 мая, на совещании с военными.

Глава государства напомнил, что пока гиперзвукового оружия нет ни у кого в мире, кроме России.

«Но мы также прекрасно понимаем, что в ведущих странах мира рано или поздно такое оружие появится, и для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно», — цитирует Путина «РИА Новости».

По его словам, это означает, что средства защиты от таких видов вооружения должны появиться в России раньше, чем гиперзвуковое оружие будет поставлено на боевое дежурство армиях других стран.

Путин выразил уверенность, что если российские специалисты будут работать по плану и с тем качеством, которого добивались до сих пор, так и будет.

Кроме того, Путин заявил, что Россия никогда не допустит развала своих оборонных предприятий.

В ходе совещания он также попросил доложить об итогах испытаний комплекса С-350 «Витязь», которые были завершены в марте 2019 года.