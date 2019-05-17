Совет ЕС исключил Бермуды, Арубу и Барбадос из списка налоговых гаваней

Совет Евросоюза исключил Арубу, Барбадос и Бермудские острова из черного списка налоговых гаваней. Об этом в пятницу, 17 мая, говорится на сайте Совета ЕС.

«Сегодня Совет принял решение исключить Арубу, Барбадос и Бермудские острова из списка несотрудничающих налоговых юрисдикций ЕС», — сказано в документе.

Список был составлен в декабре 2017 года и пересмотрен в марте 2019-го. Документ направлен на борьбу с уклонением от уплаты налогов.

В черном списке налоговых гаваней ЕС остаются 12 стран: Американское Самоа, Белиз, Доминика, Фиджи, Гуам, Маршалловы острова, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, ОАЭ, американские Виргинские Острова и Вануату.

Ранее в пятницу Евросоюз утвердил рамочный механизм, позволяющий вводить санкции за кибератаки. Механизм позволит наказывать лиц и организации за атаки или их попытки, а также тех, кто спонсирует их или участвует другим способом.