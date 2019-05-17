«Нафтогаз» предупредил Киев о рисках проигрыша «Газпрому» в арбитраже

Выведение газотранспортной системы (ГТС) из под контроля «Нафтогаза» по модели OU (ownership unbundling), на которой настаивают власти Украины, может привести к проигрышу российскому «Газпрому» в новом арбитраже. Об этом заявил в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в пятницу, 17 мая.

Он пояснил, что такие выводы содержатся в заключении юристов и экспертов, с которыми «Нафтогаз» выиграл у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже.

«Следствием выбора именно этой модели анбандлинга (отделение оператора ГТС от «Нафтогаза». — Ред.) может быть проигрыш «Газпрому» в новом арбитраже, который уже инициировал «Газпром», примерно $3 млрд вместо того, чтобы выиграть $11 — $14 млрд», — цитирует Витренко ТАСС.

По его словам, анбандлинг по модели OU значительно ослабит переговорную позицию украинской стороны на трехсторонних переговорах по транзиту газа после 2019 года, поскольку для «Газпрома» «снимается реальная угроза».

Витренко добавил, что заключение экспертов уже направили уполномоченным представителями кабинета министров Украины.

Ранее в мае украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что кабмин требует от «Нафтогаза» принять необходимые решения, чтобы реализовать анбандлинг по модели OU. Она подразумевает выведение за пределы группы «Нафтогаз» как оператора, так и газотранспортных активов.

Сам «Нафтогаз» настаивает на такой модели разделения, когда ГТС остаются в компании, однако независимый оператор передается независимому органу или стороне.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay) и долг за неоплаченное топливо.

В феврале 2018 года арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,7 млрд, при этом украинскую компанию обязали выплатить России более $2 млрд. Таким образом, «Газпром» остался должен $2,56 млрд при том, что изначально «Нафтогаз» требовал $17 млрд. В марте «Газпром» обжаловал решение суда и заявил о расторжении контрактов с «Нафтогазом».

Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года. Киев требует от российской компании выплаты почти $12 млрд из-за вероятных убытков Украины в случае потери транзита и снижения стоимости газотранспортной системы страны.

Кроме того, «Нафтогаз» предложил «Газпрому» новый договор, который предусматривает бронь 60 млрд куб. м транзитных мощностей газотранспортной системы Украины сроком на 10 лет.

В свою очередь, Москва неоднократно заявляла, что сохранит транспортировку газа в Европу через Украину в случае экономической обоснованности и восстановления баланса интересов и симметрии в обязанностях сторон.