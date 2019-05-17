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Оператор заявил о возможности достроить «Северный поток — 2» вовремя

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Фото: TASS/DPA/Patrick Pleul
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Проект строительства газопровода «Северный поток — 2» удастся реализовать вовремя, до конца 2019 года. Такое мнение в пятницу, 17 мая, выразил официальный представитель компании-оператора Nord Stream 2 Йенс Мюллер, пишет «РИА Новости».

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«В настоящее время на рассмотрении Датского энергетического агентства (ДЭА — Ред.) уже находятся две заявки по «Северному потоку — 2». По обеим из них процесс одобрения, который включал консультации на уровне общественности и государственных экспертов на национальном и международном уровне показал, что все технические и экологические требования соблюдены и разрешение может быть выдано по обеим заявкам», — сказал он.

Мюллер подчеркнул, что компания была вынуждена из-за решения ДЭА подать третью заявку на строительство трубопровода. В противном случае датский регулятор грозился не дать ответ по уже рассмотренному северо-западному маршруту проекта в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны.

По словам представителя Nord Stream 2, Дания, поскольку северо-западный маршрут проходит в ИЭЗ, не имеет право запретить строительство газопровода, если он соответствует всем экологическим и техническим требованиям.

Мюллер добавил, что оператор газопровода подал апелляцию в Датский апелляционный совет по энергетике о незаконности требования ДЭА подать третью заявку. Если оно будет аннулировано, прокладка трубопровода через Данию пройдет без задержек.

Ранее в пятницу в Nord Stream 2 выразили опасения, что если Дания потребует смены маршрута газопровода, строительство «Северного потока — 2» может продлиться до второй половины 2020 года.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных и прямых поставок голубого топлива в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года.

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