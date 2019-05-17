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Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

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Фото: TASS/ZUMA
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Президент США Дональд Трамп исключил Турцию из списка развивающихся стран и отменил льготный режим торговли с Анкарой, сообщили в Белом доме.

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Льготы, предоставленные страны в рамках программы Generalized System of Preferences (GSP — Генеральная система преференций) перестанут действовать с пятницы, 17 мая.

«Я решил, что, основываясь на уровне ее экономического развития, следует прекратить статус Турции как развивающейся страны-реципиента с 17 мая», - цитирует Трампа ТАСС.

Еще в марте американский лидер отмечал, что за последние 45 лет, в течение которых Турция получала льготы, ее экономика сильно выросла.

В Анкаре на новость о возможной отмене льгот заявили, что решение негативно скажется на малом и среднем бизнеса в США.

«К сожалению, такое решение противоречит нашей общей цели, объявленной обоими государствами, достичь двустороннего товарооборота в $75 млрд», - отметила турецкий министр торговли Рухсар Пекджан.

Программа GSP появилась в США в 1974 году, она предусматривает льготы на ряд товаров развивающимся странам, чтобы способствовать их экономическому росту и искоренению бедности. В настоящее время ее участниками являются 120 государств, включая Украину, Казахстан и Узбекистан.

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