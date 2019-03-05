Турция отреагировала на слова Трампа о прекращении льготного режима торговли

Решение американского президента Дональда Трампа отменить льготный режим торговли с Турцией окажет негативное влияние на малый и средний бизнес в США. Об этом заявила во вторник, 5 марта, турецкий министр торговли Рухсар Пекджан.

«Правительство США официально объявило об прекращении льгот программы GSP (Генеральной системы преференций. — Ред.) для Турции и Индии… К сожалению, такое решение противоречит нашей общей цели, объявленной обоими государствами, достичь двустороннего товарооборота в $75 млрд», — написала министр в Twitter.

По ее словам, в течение первых 11 месяцев 2018 года в рамках GSP объем американского импорта составил $20,9 млрд. При этом на долю Турции пришлось $1,74 млрд, или 8,2% экспорта. Таким образом республика стала пятым крупнейшим поставщиком товаров и услуг в США.

Пекджан подчеркнула, что Анкара по-прежнему рассчитывает на увеличение двусторонней торговли с Вашингтоном, который считает своим стратегическим партнером.

Ранее в этот же день Трамп заявил о намерении отменить льготный режим торговли с Турцией. По его словам, за последние 45 лет, в течение которых Турция получает льготы, ее экономика сильно выросла и диверсифицировалась.

Генеральная система преференций (GSP — Generalized System of Preferences) появилась в США в 1974 году. Программа предлагает торговые льготы на ряд товаров развивающимся странам для того, чтобы способствовать их экономическому росту и искоренению бедности. В настоящее время ее участниками являются 120 государств, включая Украину, Казахстан и Узбекистан. По данным 2017 года, лидером по беспошлинному экспорту в США в рамках программы была Индия ($5,6 млрд), Турция поставила товаров и услуг на $1,6 млрд.