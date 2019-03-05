Трамп намерен лишить Турцию льготного доступа на рынок США

Льготный режим торговли с Турцией планирует отменить президент США Дональд Трамп. Уведомление об этом американский лидер направил в конгресс, сообщает «РИА Новости» во вторник, 5 марта.

«Уведомляю, что намерен прекратить статус Турции как развивающейся страны-реципиента (торговых льгот. — Ред.) в соответствии со всеобщей системой тарифных преференций (GSP. — Ред.)», — цитирует Трампа агентство.

Трамп отметил, что за последние 45 лет, в течение которых Турция получает льготы, ее экономика сильно выросла и диверсифицировалась.

Отношения между двумя странами резко обострились с августа прошлого года из-за решения президента США Дональда Трампа повысить пошлины на импорт алюминия и стали из Турции до 20% и 50% соответственно.

7 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об успешном преодолении всех трудностей и испытаний в турецко-американских отношениях.