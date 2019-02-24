Эрдоган захотел встретиться с Трампом в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о намерении встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в субботу, 23 февраля, в интервью телеканалу CNN Türk.

«Я получил от него приглашение посетить США, но сказал ему, что сначала жду его в Турции», — цитирует его телеканал.

Встреча двух лидеров может состояться уже весной, после 31 марта.

17 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут очередные переговоры в Москве в апреле. 8 апреля глав двух стран ожидают на церемонии открытия перекрестного Года культуры и туризма в Большом театре.