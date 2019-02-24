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В Турции избран новый председатель парламента

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Фото: youtube.com
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Представляющий Партию справедливости и развития президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана депутат Мустафа Шентоп был избран 24 февраля новым главой Великого национального собрания (парламента) Турции. Трансляция выборов велась на сайте парламента.

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Определить нового спикера в первых двух турах голосования не удалось. В третьем туре за Шентопа проголосовали 336 законодателей при необходимом минимуме в 301, сообщает ТАСС.

Претендентами на главное кресло в парламенте были Энгин Алтай от Народно-республиканской партии, Серпиль Кемальбай Пекгезегю от Партии демократии народов и Имам Хусейн Филиз от националистической Хорошей партии.

18 февраля экс-председатель турецкого парламента Бинали Йылдырым объявил о своей отставке, чтобы иметь возможность баллотироваться в мэры города Стамбула.

Турецкий политик Мустафа Шентоп родился в августе 1968 года. Членом законодательного собрания страны от стал в июне 2011 года.

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