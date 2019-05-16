Конгресс США призвал Турцию «не подлизываться» к Путину

Вашингтон призвал Турцию «не подлизываться» к России и отказаться от планов по закупке зенитно-ракетных комплексов С-400. Члены палаты представителей американского конгресса, среди которых оказались и демократы, и республиканцы, составили соответствующую резолюцию.

Как сообщает Reuters, конгрессмены призвали президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана избегать военного сотрудничества с Россией, поскольку оно может негативно сказаться на американо-турецком партнерстве и роли государства в НАТО.

«Подстраиваться под (президента России) Владимира Путина неприемлемо», — заявил представитель Демократической партии Элиот Энгель, глава комитета палаты по международным делам.

Россия и Турция заключили контракт о поставках ЗРК С-400 в 2017 году. Вашингтон неоднократно выступал против соглашения и угрожал Анкаре санкциями. В частности, США пригрозили исключить Турцию из программы сотрудничества по истребителям пятого поколения F-35. Турецкие власти в свою очередь заявили, что не собираются отказываться ни от российских ракет, ни от американских самолетов.

15 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что государство не собирается откладывать покупку C-400. По его словам, соответствующий контракт реализуется без задержек.