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Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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С 2020 года благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами и реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,9%. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились «Известия».

Способствовать этому будет частный сектор, где ожидается увеличение зарплат. Также положительно скажется повышение пенсий на 1 тыс. рублей ежегодно до 2024-го.

В то же время в планах правительства сократить численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в два раза, рассказали в пресс-службе Минтруда. Для этого предусмотрена индексация зарплат бюджетников, а также социальных выплат и пособий.

Однако оценка ИНП РАН всё же оказалась оптимистичнее прогноза Минэкономразвития, где ожидают роста доходов всего на 1,5%. Тем временем эксперты считают, что показатель и вовсе не превысит 1% из-за замедления темпов роста российской экономики.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Росток благосостояния: доходы граждан в 2020 году увеличатся на 2,9%

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