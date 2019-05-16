Посольство России сообщило о задержаниях дипломатов на границе Британии

Российское посольство в Великобритании сообщило о росте случаев предвзятого отношения к российским дипломатам, приезжающим в страну в командировки, и гостям российского диппредставительства. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-секретаря посольства.

Инциденты, число которых за последнее время выросло до 14, возникают при прохождении паспортного контроля на границе.

Сотрудники погранслужбы Британии выборочно задерживают прибывающих дипломатов и гостей посольства «с целью выяснения подробностей их трудовой деятельности, а также чувствительной информации о работе посольства».

Отмечается, что порою такие беседы затягиваются и у дипломатов временно изымают паспорта.

Отношения Москвы и Лондона ухудшились после инцидента с отравлением 4 марта в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, известного как «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. На основании этого Великобритания бездоказательно обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала эти обвинения.

Инцидент в Солсбери стал для Лондона поводом для высылки из Великобритании более двух десятков российских дипломатов. Москва ответила высылкой того же числа британских дипломатов.