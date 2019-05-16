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Имя куратора 8-й Московской международной биеннале современного искусства объявят 23 мая

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Фото: TASS/imago images/Manfred Segerer
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Пресс-конференция, посвященная 8-й Московской международной биеннале современного искусства, состоится 23 мая в пресс-центре ТАСС. Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий».

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На мероприятии будут объявлены куратор биеннале, тема и сроки ее проведения, условия участия, а также площадка, на которой будет проходить выставка.

В пресс-конференции примут участие президент Московской международной биеннале современного искусства Юлия Музыкантская, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, а также кураторская команда биеннале.

Московская международная биеннале современного искусства — один из главных проектов в области современной культуры, который проходит при поддержке Министерства культуры России с 2005 года. В 2016 году произошла перезагрузка проекта: был создан экспертный совет, принимающий все творческие решения.

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