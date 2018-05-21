«Станцию Россия» покажут на Венецианской биеннале

В Венеции открывается XVI Международная архитектурная биеннале, на которой российская делегация представит проект «Станция Россия». По словам куратора выставки, ректора Института имени Репина Семена Михайловского, темой экспозиции станут железные дороги.

«Тема — железные дороги, но на самом деле выставка — о России. На каждой биеннале так или иначе мы делаем выставку про нашу страну. Стараемся, чтобы это было не просто представление художников или архитекторов, а воплощение большой идеи, отражение масштаба России, ее проблем, переживаний. И в этом году центральным символом станет железная дорога», — рассказал Михайловский «Известиям».

По его словам, павильон будет стилизован под железнодорожную станцию. Михайловский отметил, что его архитектором был Алексей Щусев — именно он спроектировал Казанский вокзал. Куратор выставки отметил символичность данного факта.

Он также отметил, что в экспозицию будут включены исторические сюжеты, так как в России «многое связано с железными дорогами».

«Мы покажем проекты самых значимых вокзалов в центральном зале, названном «Архитектурное депо». К рельсам на магнитах прикреплены фотографии и проекты вокзалов. Мы пригласили Николая Шумакова, президента Союза архитекторов, чтобы он показал свои рисунки и макеты для высокоскоростной магистрали, которая сейчас проектируется. Еще покажем работы Никиты Явейна — вокзал в Олимпийском парке в Сочи. В третьем зале мы демонстрируем предложения по площади трех вокзалов в Москве молодых архитекторов CitizenStudio (бюро «Горожане»). Стены там будут расписаны граффити. Типичная привокзальная тема: едешь на поезде и видишь заборы с граффити», — поделился Михайловский.

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Мы делаем выставку про нашу страну