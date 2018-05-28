«Русские сезоны» провели Public Talk на Венецианской биеннале

Главный архитектор «Метрогипротранса», президент Союза архитекторов России Николай Шумаков прочитал в павильоне России на Венецианской биеннале открытую лекцию, посвященную развитию общественного пространства в городе.

Эксперт ответил на вопросы, какие требования выдвигают жители мегаполисов и что они ожидают от современных архитектурных проектов, а также почему бизнес заинтересован в создании общественных пространств и насколько это экономически целесообразно.

В рамках мероприятия также состоялась профессиональная дискуссия на тему «Дорога вперед: архитектура и география».

В Public Talk приняли участие ведущие эксперты: комиссар павильона России, ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, действительный член Российской академии художеств, лауреат премии правительства РФ Семен Михайловский; заслуженный архитектор России, действительный член Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, руководитель архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн; первый вице-президент Международной медиагруппы ACMG Антонио Алицци.

Также к дискуссии были приглашены лучшие студенты — будущие архитекторы России и Италии. Мероприятия организованы и проходят в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны» в Италии.

Павильон России на Венецианской биеннале – 2018 представлен в виде железнодорожного вокзала: здесь органично сочетается атмосфера привокзальной территории — камеры хранения, макеты зданий, граффити, виды из окон отъезжающего поезда — с географическими масштабами страны. Найдено удачное решение, демонстрирующее мощь и гигантские просторы России, — уникальная видеопроекция. Организаторы убеждены, что к экспозиции будет большой интерес со стороны гостей и участников Венецианского архитектурного биеннале.

Для приглашенных на биеннале студентов Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина организована программа «Культура и искусство Венеции», которую курирует Ирина Артемьева, директор научного центра «Эрмитаж-Италия». Студенты не только познакомятся с последними архитектурными тенденциями, но и разработают собственные проекты, которые после экспертизы жюри будут представлены в ноябре на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

«Русские сезоны» — это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2018 года, запланировано более 310 мероприятий.