В «Роскачестве» дали рекомендации по выбору кремов от загара

Специалисты «Роскачества» в преддверии лета и сезона отпусков подготовили рекомендации по выбору солнцезащитных средств.

Крема, лосьоны и спреи, которые защищают кожу от солнца, включают в себя вещества SPF (Sun Protection Factor. — Ред.). Для выбора подходящего средства необходимо знать, насколько быстро человек загорает.

Считается, что люди с очень светлой кожей кельтского типа обгорают в среднем за 20 минут, со светлокожим европейским типом — за 30, с темнокожим европейским типом — за 40 минут. За 50 минут обгорят обладатели южноевропейского типа кожи, азиатского типа — за 60 минут и африканского — за 70 минут.

Цифры после аббревиатуры SPF указывают, во сколько раз дольше вы можете находиться на солнце в полной безопасности, чем обычно.

«Скажем, вы обгораете за 30 минут, имея второй тип кожи. Это время нужно умножить на цифру после аббревиатуры SPF. Таким образом, вы получите то количество времени, которое можете находиться на солнце при использовании данного средства. Например, SPF 15 × 30 = 450 минут: защита на 7 часов 30 минут», — рассказала эксперт бьюти-индустрии Екатерина Зайнутдинова.

Кроме того, важен регион, в котором планируется загорать. В «Роскачестве» отметили, что если утром в Москве достаточно SPF 4–10, то в это же время в Турции, где с утра палит солнце, — SPF 20–30. Для детей рекомендую брать самую высокую защиту — SPF 50.

В сообщении подчеркивается, что все защитные средства лучше ложатся на увлажненную кожу, и при этом они работают эффективнее.

Ранее в мае сообщалось, что группа специалистов из управления по безопасности продуктов и лекарств США (FDA) рассказала о вреде использования солнцезащитных кремов. Исследование показало, что ингредиенты солнцезащитных средств, блокирующие ультрафиолетовое излучение, — оксибензон, авобензон, октокрилен и экамсул всасываются в кровь при систематическом применении.