В России появился столетний пациент с ВИЧ-инфекцией

ВИЧ-инфицированные люди могут жить долго при соблюдении условий терапии. В России появился столетний пациент с этим заболеванием, юбилей он отметил весной. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Люди живут с ВИЧ-инфекцией, живут долго», — рассказала она в четверг, 16 мая, на форуме «Остановим СПИД вместе». Данный пациент продолжает жить, так как соблюдает условия необходимой терапии. ВИЧ у мужчины диагностировали в возрасте 84 лет, отмечает «РИА Новости».

Ранее в мае сообщалось, что более четверти населения России сдали анализы на ВИЧ-инфекцию в прошлом году. По данным 2018 года, в России зарегистрировано 896 тыс. случаев заболевания.

8 мая Роспотребнадзор сообщил, что около 25% ВИЧ-инфицированных россиян не в курсе своей болезни. При этом многие не знают о способах передачи ВИЧ: каждый шестой россиянин считает, что можно заразиться через комариные укусы, а 11% уверены, что получить вирус можно через пищу и посуду.