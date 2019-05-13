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Более четверти россиян прошли в 2018 году тестирование на ВИЧ

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Более четверти населения России сдали анализы на ВИЧ-инфекцию в 2018 году. Тестирование прошли 38 млн россиян, сообщила в понедельник, 13 мая, пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Количество обследованных ежегодно увеличивается на 2 млн человек, тогда как число новых случаев ВИЧ-инфекции в стране снижается», — рассказали в ведомстве.

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По данным 2018 года, в России зарегистрировано 896 тыс. случаев ВИЧ-инфекции.

В министерстве сообщили, что с 14 по 19 мая 2019 года пройдет шестая Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». 14 мая, в День единых действий против ВИЧ, планируется провести тестирование на наличие вируса иммунодефицита в трудовых коллективах предприятий крупных городов.

16 мая стартует акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», которая с июня по ноябрь 2019 года проследует с юга на север России и охватит 180 городов 40 регионов. В ходе акции жители этих регионов смогут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ в мобильных пунктах.

8 мая Роспотребнадзор сообщил, что около 25% ВИЧ-инфицированных россиян не в курсе своей болезни. При этом многие не знают о способах передачи ВИЧ: каждый шестой россиянин считает, что можно заразиться через комариные укусы, а 11% уверены, что получить вирус можно через пищу и посуду.

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