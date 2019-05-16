Мамаев пожаловался ОНК на ремонт тюремного дворика

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, осужденный по делу о драках на 1 год 5 месяцев, переживает из-за закрытия на реконструкцию внутреннего дворика Бутырской тюрьмы, где можно было играть в футбол с сокамерниками. Обсуждать приговор он не стал, рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Дворик закрыли на ремонт после схода снега. Там, по словам Мельникова, собираются положить более качественное покрытие, но когда завершится реконструкция — пока непонятно, передает «Интерфакс».

Представители ОНК посетили Мамаева в среду, 15 мая. Осужденный вместе с Мамаевым форвард «Зенита» Александр Кокорин заявил, что пока не определился, будет ли обжаловать приговор, но если вердикт останется в силе, то он предпочел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.

8 октября 2018 года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кокорины — 1 год и 6 месяцев.