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Мамаев пожаловался ОНК на ремонт тюремного дворика

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, осужденный по делу о драках на 1 год 5 месяцев, переживает из-за закрытия на реконструкцию внутреннего дворика Бутырской тюрьмы, где можно было играть в футбол с сокамерниками. Обсуждать приговор он не стал, рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

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Дворик закрыли на ремонт после схода снега. Там, по словам Мельникова, собираются положить более качественное покрытие, но когда завершится реконструкция — пока непонятно, передает «Интерфакс».

Представители ОНК посетили Мамаева в среду, 15 мая. Осужденный вместе с Мамаевым форвард «Зенита» Александр Кокорин заявил, что пока не определился, будет ли обжаловать приговор, но если вердикт останется в силе, то он предпочел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.

8 октября 2018 года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кокорины — 1 год и 6 месяцев.

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