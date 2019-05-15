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Кокорин обсудит с адвокатами возможность обжалования приговора

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Футболист Александр Кокорин, осужденный по делу о двух драках, пока не определился с планами по обжалованию приговора. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, обозреватель «Известий» Борис Клин.

Спортсмен намерен принять окончательное решение после встречи с адвокатами. Кокорин также сообщил, что если приговор останется в силе, то он бы предпочел отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом. Еще один фигурант дела, футболист Павел Мамаев обсуждать решение суда с членами ОНК не стал.

Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников пояснил, что рассмотрение апелляционной жалобы может затянуться, а в случае отказа от ее подачи футболисты могут претендовать на условно-досрочное освобождение.

8 октября 2018 года форвард «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, игрок «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александ Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кокорины — 1 год и 6 месяцев.

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