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Кокорину вручат золотую медаль РФПЛ после выхода из тюрьмы

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Николаев
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, ранее приговоренный судом к колонии общего режима по делу о драках в Москве, получит золотую медаль Российской премьер-лиги (РФПЛ). Об этом президент клуба Александр Медведев заявил во вторник, 14 мая.

«Кокорин получит золотую медаль чемпиона России», — цитирует главу «Зенита» «РИА Новости».

По словам Медведева, футболист сможет забрать награду лично. Он считает, что бессмысленно передавать медаль родственникам — она должна попасть в руки игрока после того, как он выйдет из тюрьмы, передает НСН.

В апреле Медведев заявил, что в «Зените» существуют строгие правила относительно распределения медалей между футболистами, напоминает RT. Он подчеркнул, что к любому спортсмену «будут применяться общие правила, включая Кокорина».

8 октября 2018 года форвард «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке.

В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кокорины — 1 год и 6 месяцев.

Ранее 14 мая правозащитник Алексей Федяров высказал мнение, что Александр Кокорин и Павел Мамаев, вероятнее всего, продолжат отбывать наказание в СИЗО. По его словам, спортсмены не успеют пойти по этапу, так как их выпустят после рассмотрения апелляции.

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