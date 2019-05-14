Правозащитник усомнился в отправке Кокорина и Мамаева в колонию

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которым 8 мая вынесли приговор по делу о драках, вероятнее всего, продолжат отбывать наказание в СИЗО. Такое мнение высказал правозащитник Алексей Федяров.

«Никуда их не этапируют. Понятно, почему вынесен такой срок. На дворе май, они сейчас подадут апелляционные жалобы, которые в Москве рассматриваются от четырех до девяти месяцев», — цитирует Федярова телеканал «360».

По его словам, спортсмены не успеют пойти по этапу, так как их выпустят после рассмотрения апелляции. Поэтому речи об условно-досрочном освобождении (УДО) также идти не может.

«Либо аккурат к апелляции, либо сразу после нее. До этапа просто не успеют досидеть. Смешно даже говорить о том, что они куда-то поедут, а тем более подадут на УДО», — подчеркнул правозащитник. Он добавил, что в уголовной практике есть такое понятие, как «подогнать под апелляцию».

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, уточнил, что юристы планируют подать апелляцию до 20 мая.

8 октября 2018 года форвард «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке.

В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кокорины — 1 год и 6 месяцев.