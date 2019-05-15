Члены ОНК посетили Кокорина и Мамаева в СИЗО

Сотрудники Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы посетили в СИЗО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, осужденных по делу о двух драках.

Кокорин сообщил, что пока не решил, будет ли он обжаловать приговор. Он планирует обсудить этот вопрос с адвокатами. Спортсмен также сообщил, что если приговор останется в силе, то он бы предпочел отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.

Мамаев со своей стороны не стал обсуждать решение суда с членами ОНК.