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Звезда «Битвы экстрасенсов» перенесла 289-ю операцию

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Фото: instagram.com/Николь Кузнецова (@nikol.official)
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Участница 16-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию из-за проблем со здоровьем. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.

«Да, под общим наркозом. Нет, уже даже нестрашно. Даже к такому можно привыкнуть», — написала девушка.

По ее словам, хирургические вмешательства приходится переносить минимум несколько раз в год из-за диагностированной у нее рецидивирующей папилломатозы гортани. Из-за болезни в течение долгого времени девушка с трудом могла говорить и дышала при помощи трахеотомической трубки, от которой ей удалось избавиться только в прошлом году.

Николь Кузнецова рассказала подписчикам, что уже свыклась со своим состоянием, и заявила, что это не самое страшное, что с ней могло случиться. Также она поблагодарила за поддержку своего супруга.

7 января Кузнецова назвала причину смерти своей коллеги по шоу Дарии Воскобоевой. По ее словам, девушка умерла после продолжительной болезни.

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