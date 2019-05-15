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Пойманные в уссурийском селе тигры прибыли в Амурскую область

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В Амурскую область доставили двух тигров Павлика и Елену, которые проходили реабилитацию в центре «Амурский тигр» в Приморье. В скором времени их выпустят на волю. Об этом сообщает пресс-секретарь Дальневосточного филиала АНО «Центр «Амурский тигр».

Как рассказал директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, колонна провела в пути всю ночь и пересекла границу с Амурской область в 6:30 утра. Через четыре часа машины были на месте выпуска диких животных в естественную среду обитания, пишет ИА UssurMedia.

Во временном вольере тигры будут находиться от пяти до семи дней. За это время они отойдут от стресса, вызванного транспортировкой и резкой сменой обстановки. После этого двери вольера будут открыты дистанционно, и звери смогут выйти без прямого вмешательства человека.

По словам специалистов, обеспечивающих транспортировку хищников, животные вели себя спокойно и мирно, проявляя некоторое волнение во время вынужденных остановок колонны.

В реабилитационный центр Елена и Павлик попали еще в феврале 2018 года после того, как их мама-тигрица стала охотиться на собак в селе Алексей-Никольское. Хищница была отловлена. Позже выяснилось, что у нее есть тигрята шести-семи месяцев. Их мама не смогла вернуться в дикую природу и в связи с этим была определена в Красноярский зоопарк.

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