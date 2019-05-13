Тигрицу Тайгу вернут в Приморский край после голосования

Власти Хабаровского края на основании мнения граждан решили передать Приморью амурскую тигрицу Тайгу — сестру Амура, прославившегося дружбой с козлом Тимуром. Об этом рассказал министр имущественных отношений региона Олег Ожегов.

Тайга и Амур принадлежат зоосаду «Приамурский», откуда их в 2012 году отправили в приморский сафари-парк по программе размножения вида. Тайгу в конце января этого года увезли обратно в Хабаровский край, чтобы оттуда доставить в зоопарк Алма-Аты по программе Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра, передает ИА AmurMedia со ссылкой на «РИА Новости». Однако администрация Приморья в апреле обратилась к главе Хабаровского края с просьбой передать Тайгу. Большинство участников общественного голосования одобрило этот вариант.

В Приморском крае планируют выпустить на свободу двух тигров Павлика и Елену, которые проходили реабилитацию в центре «Амурский тигр». В центр тигрята попали еще в феврале 2018 года, после того, как их мама-тигрица стала охотиться на собак в селе Алексей-Никольское. Хищница была отловлена.