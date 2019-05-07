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Двух тигров выпустят на свободу из центра реабилитации в Приморье

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В Приморском крае планируют выпустить на свободу двух тигров Павлика и Елену, которые проходили реабилитацию в центре «Амурский тигр». В центр тигрята попали еще в феврале 2018 года.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе реабилитационного центра, Павлик и Елена оказались в центре после того, как их мама-тигрица стала охотиться на собак в селе Алексей-Никольское. Хищница была отловлена. Позже выяснилось, что у нее есть тигрята шести-семи месяцев. Их мама не смогла вернуться в дикую природу и в связи с этим была определена в Красноярский зоопарк.

Тигрята остались в центре реабилитации. Все это время они находились под присмотром специалистов, которые отмечают силу и ловкость молодых тигров, а также то, что они избегают встречи с человеком.

Ориентировочно выпуск Елены и Павлика в дикую природу состоится в мае. Перед этим специалисты проведут контрольное обследование и наденут на них ошейники с GPS-модулем.

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