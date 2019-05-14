Подруга рассказала о падении с балкона свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева

Подруга выпавшей с балкона отеля в Чехии россиянки Екатерины Бобковой, свидетельницы по делу о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, рассказала подробности инцидента.

По словам Татьяны Атемасовой, они с подругой уехали на майские праздники в Карловы Вары, где отдыхали с хоккеистами из Словении. «Сейчас с ней эти хоккеисты, мальчики, с которыми отдыхали», — пояснила она. Сама Атемасова улетела из Чехии, так как у нее есть ребенок и она не могла долго находится за границей.

«Мы были все вместе, отмечали праздники, гуляли, отдыхали, выпивали», — рассказала она во вторник, 14 мая, телеканалу РЕН ТВ. Девушка вышла на балкон покурить, прошло минут 10, но она не возвращалась. Когда компания вышла на балкон, то Бобковой на нем уже не было, а под ним, на земле, кричали люди.

Ранее во вторник стало известно, что полиция не обнаружила следов насильственных действий в отношении россиянки, упавшей с балкона во время отдыха в Чехии.

Российское посольство в Чехии подтвердило информацию о несчастном случае с Екатериной Бобковой, которая проходит свидетельницей по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Родственники Бобковой пока не обращались за помощью к дипломатам, рассказали в диппредставительстве.