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Звезда «Мажора» Прилучный залез в чужую машину ради ночевки

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Фото: скриншот видео
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Звезда телесериала «Мажор» актер Павел Прилучный забрался в чужой автомобиль и заночевал в нем. Хозяйка машины сняла на видео, как требует от артиста покинуть салон авто. Ролик был опубликован в соцсетях.

Машина была припаркована во дворе дома, где проживают артист и владелица транспортного средства. На представленных РЕН ТВ кадрах видно, как босой Прилучный сидит на месте водителя и отвечает на вопросы женщины. Глаза он прикрыл темными очками.

«Ты ходил проверял, какая из тачек открыта, чтобы поспать, или что? Я просто не понимаю, как можно попасть в закрытую тачку», — заявила хозяйка автомобиля.

«Согласен, это так себе история. Но как-то, вероятно, можно», — парировал Прилучный.

На предложение женщины вызвать полицию артист ответил согласием, но продолжал сидеть в машине.

Павел Прилучный получил известность благодаря телепроектам «Закрытая школа», «Мажор», «Равновесие», «Рубеж». В январе появилась информация, что он избил свою супругу — актрису Агату Муцениеце.

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