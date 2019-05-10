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Умер британский актер и комик Фредди Старр

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Фото: ТАSS/PA Wire/PA Images/Ian West
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Известный британский актер и комик Фредди Старр скончался в возрасте 76 лет. Об этом в четверг, 9 мая, сообщила газета Daily Mail.

По ее данным, артиста обнаружили на полу его испанского дома в городе Михас в южной провинции Малага. Как отмечает издание, комик в последние годы испытывал проблемы со здоровьем: он страдал от астмы, а в 2010 году у него произошел сердечный приступ. Уточняется, что медики планируют провести вскрытие в пятницу, 10 мая, для установления причин смерти.

«Только что узнал, что Фредди Старр скончался. Он был самым смешным человеком из всех людей, которых я видел. Я сильно опечален тем, что мы потеряли одного из величайших талантов комедийного жанра», — написал британский актер и комик Бобби Дарво (настоящее имя Роберт Нанкевилль).

Старр родился в Ливерпуле в 1943 году. В 1960-х был вокалистом поп-группы The Midnighters. Широкую известность приобрел после участия в шоу талантов Opportunity Knocks. В 1990-х он был ведущим таких телешоу, как «Фредди Старр» (1993–1994) и «Шоу Фредди Старра» (1996–1998). В 2016 году артист переехал из Британии в Испанию после того, как проиграл судебное дело, по которому его обвинили в сексуальных домогательствах.

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