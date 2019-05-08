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Умер композитор Евгений Крылатов

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни. Об этом в среду, 8 мая, на своей странице в Twitter написал телеведущий Андрей Малахов.

«Сегодня не стало композитора Евгения Крылатова. Автора хитов «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко», — говорится в сообщении, которое цитирует сайт kp.ru.

Информацию подтвердила дочь композитора Мария.

«Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония», — приводит ее слова ТАСС.

В материале уточняется, что о месте и времени прощания будет сообщено позже.

Евгений Крылатов — советский и российский композитор, автор музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам, среди которых — «Приключения Электроника», «Чародеи», «Умка», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето» и другие.

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