Политолог предложил способ улучшить отношения России и США

Россия и США смогли бы снизить напряженность в отношениях, если бы разделили мир на сферы влияния и соблюдали их, пишет политолог Тед Гален Карпентер в статье для National Interest.

Он отмечает, что Вашингтон пытается удержать под своим влиянием все Западное полушарие еще с момента принятия доктрины Монро, называющей этот регион «зоной интересов США», однако поддержка Москвой венесуэльского правительства во главе с Николасом Мадуро бросает вызов этой доктрине.

«Администрация Трампа должна настаивать на том, чтобы Россия уважала доктрину Монро <…> В то же время США следует признать, что они и их союзники по НАТО проявили презрение к сфере влияния России — и даже ее основной зоне безопасности — Восточной Европе», — пишет Карпентер.

В качестве примера эксперт привел страны Прибалтики, которые приняли в НАТО, а также Украину и Грузию, которым, по его словам, «готовят» членство в альянсе.

Также Карпентер отмечает возросшее число и масштабы военных учений США в Европе и Черном море, и напоминает, что именно администрация бывшего американского президента Барака Обамы «нагло вмешивалась во внутренние дела Украины, чтобы свергнуть демократически избранное пророссийское правительство и заменить его прозападным режимом в 2014 году».

«Вмешательство Москвы в Венесуэлу, вероятно, частично рассчитано на то, чтобы окупить навязчивую провокационную политику Вашингтона в Восточной Европе. Следовательно, нужно разумное соглашение, заключающего в себе необходимую сдержанность с обеих сторон», — уверен политолог.

Карпентер приходит к выводу, что Москва должна прекратить помогать Венесуэле и Кубе, в принципе наращивать влияние в Западном полушарии, а американскому правительству стоит осознать понятие «сфера влияния» и прекратить повышать градус напряженности в мире, нарушая его.