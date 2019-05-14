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Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает «РИА Новости».

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По данным агентства, через некоторое время полиция покинула здание, а активисты остались внутри.

Посольство и консульства Боливарианской Республики в США были закрыты в январе, тогда же здания покинули и венесуэльские дипломаты.

В дипмиссии в Вашингтоне с середины апреля находятся одна из основателей правозащитной организации Global Exchange и антивоенного движения Code Pink Медея Бенджамин и не менее 15 других активистов, выступающих в поддержку Мадуро.

До настоящего момента стороники президента Венесуэлы не пускали в здание

Карлоса Веккьо, которого глава оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя венесуэльским президентом и получивший поддержку США, назначил временным поверенным.

11 мая в здании посольства отключили воду и электричество.

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