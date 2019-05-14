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Названы темы переговоров Путина и Помпео

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Фото: REUTERS/Mandel Ngan
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В ходе своего визита в Сочи госсекретарь США Майк Помпео намерен обсудить с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным Иран и урегулирование в Сирии. Об этом сообщил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

«Иран будет в повестке дня в Сочи. Иран играет дестабилизирующую роль в Сирии. Наша внешняя политика... такова, что нужно убрать все силы под иранским командованием из Сирии. Мы знаем, что в интересах России стабилизировать Сирию, а пока Иран использует ее как пусковую площадку для продвижения целей своей внешней политики, она стабильной не будет», — цитирует Хука «РИА Новости».

Встреча Лаврова с Помпео состоится 14 мая, в тот же день о ее итогах оба политика расскажут Владимиру Путину. После этого состоятся переговоры российского президента и главы Госдепа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне сообщил, что стороны также «обсудят те вопросы, которые очевидны».

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