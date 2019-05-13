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В Госдуме сравнили с навязчивой рекламой жалобы Климкина на Россию в ЕС

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Фото: TASS/Zuma
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Евросоюз больше не намерен обращать внимание на заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина, рассказал в беседе с «Известиями» депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Так он прокомментировал призыв Климкина к ЕC дать системный ответ на решение России предоставить гражданство жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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Ранее в понедельник, 13 мая, стало известно, что Евросоюз не рассматривает возможность введения новых санкций против России из-за предоставления в упрощенном порядке гражданства жителям ДНР и ЛНР. По словам министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека, ЕС нацелен на диалог с РФ.

Климкин стучится в закрытые двери Евросоюза, уверен депутат Бальбек.

«Его очередная жалоба на Россию уже воспринимается как навязчивая сетевая реклама. В Евросоюзе дали понять, что в вопрос паспортизации жителей Донбасса вмешиваться не будут», — отметил парламентарий.

При этом он добавил, что для команды уходящего президента Украины Петра Порошенко вопрос санкций принципиальный.

«Проблема заключается в том, что Евросоюз уже не хочет ни видеть, ни слышать находящегося «на лопате» главного дипломата Украины», — заключил Бальбек.

7 мая Климкин заявил, что Киев готовит ответ Москве на выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР. Он добавил, что пока не будет раскрывать конкретные шаги, чтобы это стало «сюрпризом» для России. По словам дипломата, он призвал глав МИД государств G7, Евросоюза и других партнеров Украины ввести новые санкции против РФ.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. Глава государства подчеркнул, что вопрос о паспортах носит чисто гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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