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Лавров заявил о необходимости денуклеаризации всего Корейского полуострова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Денуклеаризация должна касаться всего Корейского полуострова, а не только Северной Кореи. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с китайским коллегой Ван И.

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«Всячески стараемся поощрять этот диалог на основе тех принципов, о которых упомянул мой коллега, а именно поэтапности, взаимности, открытости», — цитирует Лаврова «РИА Новости».

25 апреля президент РФ Владимир Путин провел переговоры с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном во Владивостоке. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове. После встречи российский президент заявил, что разделяет позицию Соединенных Штатов относительно денуклеаризации Северной Кореи, но для начала этого процесса Пхеньяну нужны гарантии безопасности.

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