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В МИДе выступили за продолжение диалога США с КНДР

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Москва последовательно выступает за продолжение диалога Вашингтона с Пхеньяном, заявила в пятницу, 15 марта, представитель МИД России Мария Захарова.

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В ходе брифинга Захарова напомнила, что Россия привержено дипломатическому решению вопроса на Корейском полуострове, сообщает «РИА Новости». Москва поддерживает диалог между США и КНДР на основе движения друг другу без завышенных ожиданий, подчеркнула она.

Так в МИД прокомментировали заявление замминистра МИД КНДР Цой Сон Хи о том, что в Пхеньяне задумались о судьбе дальнейших переговоров с американской стороной по денуклеаризации. У страны «нет намерения идти на уступки требованиям США, выдвинутым на саммите в Ханое», подчеркнула дипломат.

В конце февраля 2019 года во вьетнамском Ханое состоялся второй саммит президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В первый день главы государств провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

На следующий день, 28 февраля, политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Позже в Белом доме рассказали, что стороны не достигли соглашения по вопросу полной денуклеаризации КНДР.

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