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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП

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Фото: РИА Новости/Борис Светланов
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Олимпийская чемпионка 1960 года по конькобежному спорту 82-летняя Клара Гусева погибла в ДТП. Об этом в понедельник, 13 мая, рассказал председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин.

«Ее сбила машина. К сожалению, врачи не смогли спасти ее жизнь. Выражаю соболезнования родным и близким, это большая утрата для всех нас», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Курамшин отметил, что о дате и месте прощания и похорон станет известно позднее. Он также не уточнил, в каком городе произошло ДТП.

В 1960 году Гусева выиграла серебряную медаль на чемпионате СССР и спустя месяц участвовала в зимних Олимпийских играх 1960 года в Скво-Вэлли. Это были первые Игры, где в программе было скоростное катание женщин на коньках. На дистанции 500 м Клара была шестой, на следующий день на дистанции 1,5 тыс. м — четвертой.

Спустя день она бежала в первой паре на дистанции 1 тыс. м и установила новый олимпийский рекорд — 1:34.1. Никто не смог пробежать лучше, и спортсменка стала олимпийской чемпионкой.

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