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Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево

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Самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт Москву вскоре после вылета. Лайнер, следовавший в Самару, развернулся из-за сработавшего в кабине пилотов датчика.

Как сообщает ТАСС в понедельник, 13 мая, рейс SU1206 Москва–Самара вылетел в 2:30 по московскому времени. Менее чем через час пилоты приняли решение вернуться в аэропорт. Самолет благополучно приземлился в Шереметьево.

По информации портала «63.ru», в связи с инцидентом был отложен, а затем и вовсе отменен обратный рейс из Самары в Москву. Этим бортом в столицу собирались вылететь 82 пассажира, но 46 из них впоследствии отказались от полета. Остальные вылетели другими рейсами.

Ранее 13 мая сообщалось об инциденте с SSJ-100 компании «Азимут». Вылет из Новосибирска в Ростов-на-Дону был перенесен на восемь часов в связи с неполадкой на борту лайнера.

5 мая в столичном аэропорту Шереметьево произошел трагический случай с участием SSJ-100. Самолет, следовавший из Москвы в Мурманск, спустя 28 минут полета вернулся в воздушную гавань и совершил жесткую посадку. По предварительной информации, в самолет ударила молния, а во время приземления он загорелся.

Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41. В Следственном комитете заявили, что среди основных версий ЧП рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность. В рамках уголовного дела следователи допросили сотрудников «Аэрофлота» и персонал аэропорта.

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