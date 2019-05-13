Мотоциклист сбил подростка в Калининграде и скрылся

В Калининграде мотоциклист сбил 12-летнего подростка, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Калининград.Ru со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Авария произошла в воскресенье, 12 мая, на проспекте Победы в районе перекрестка с Красносельской. Неизвестный мотоциклист допустил наезд на 12-летнего мальчика при повороте налево.

В момент аварии подросток переходил проезжую часть по пешеходному переходу. После наезда мужчина скрылся.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший получил ушиб. Прибывшие медики осмотрели его и оказали помощь, после чего направили на амбулаторное лечение.