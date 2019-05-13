Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Барнауле

Три человека пострадали в результате ДТП с участием маршрутки в Барнауле. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем и грузовиком.

Авария произошла на улице Юрина. По данным правоохранительных органов, маршрутный автобус Hyundai столкнулся с попутным грузовиком MAN, а также с легковым автомобилем Ford, который двигался по встречной полосе. Травмы получили три человека, которые находились в маршрутке. Об этом сообщает altapress.ru.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае пять человек, в числе которых четверо подростков, пострадали в результате ДТП. Автомобиль Hyundai Solaris выехал на пределы проезжей части и перевернулся.