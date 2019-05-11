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Пять человек пострадали в ДТП на Ставрополье

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Фото: Госавтоинспекция Стврополья
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Пять человек, в том числе четверо подростков, пострадали в ДТП в Красногвардейском районе Ставропольского края. Об этом сообщает отдел пропаганды краевого управления ГИБДД, передает 11 мая ТАСС.

«Водитель автомашины Hyundai Solaris выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с дальнейшим опрокидыванием», — говорится в сообщении отдела.

Отмечается, что за рулем находился 20-летний водитель — его проверяют на возможное состояние опьянения. За последние два года он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Все пострадавшие, в том числе подростки (14–17 лет), были доставлены в районную больницу с различными травмами.

В настоящее время организовала проверка, к ней привлечена и инспекция по делам несовершеннолетних.

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