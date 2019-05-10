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Двух мужчин сбили на трассах в Пензенской области

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В Пензенской области на 418-м км дороги Нижний Новгород — Саратов произошла авария. По данным регионального управления ГИБДД, 9 мая в 0:45 51-летний шофер фуры Mersedes Benz с полуприцепом наехал на мужчину, который умер на месте от полученных травм.

Личность погибшего человека пока не удалось установить. По факту ДТП проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Еще одного мужчину сбили в Пензе на 647-м км трассы М-5 «Урал» 9 мая в 23:50. Автомобилем ГАЗ-27903 управлял 42-летний водитель. Пострадавший госпитализирован, обстоятельства инцидента выясняются.

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