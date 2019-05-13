Продюсер «Ласкового мая» позвал брата Кокорина в группу

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригласил брата футболиста Александра Кокорина — Кирилла — стать участником коллектива после того, как он освободится из мест лишения свободы.

«Мы готовы дать ему преподавателей, чтобы он занимался музыкой, чтобы он мог выходить на сцену, так как он хороший парень...» — приводит его слова «РИА Новости» в понедельник, 13 мая.

По мнению Разина, осужденный больше «не будет ни на кого кидаться».

Ранее в мае суд приговорил к 1,5 года колонии общего режима братьев Кокориных, по 1 году и 5 месяцев лишения свободы получили футболист Павел Мамаев и его товарищ Александр Протасовицкий.

Согласно обвинительному заключению, все четверо стали участниками двух конфликтов в центре Москвы 8 октября 2018 года. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».