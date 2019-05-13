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Продюсер «Ласкового мая» позвал брата Кокорина в группу

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригласил брата футболиста Александра Кокорина — Кирилла — стать участником коллектива после того, как он освободится из мест лишения свободы.

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«Мы готовы дать ему преподавателей, чтобы он занимался музыкой, чтобы он мог выходить на сцену, так как он хороший парень...» — приводит его слова «РИА Новости» в понедельник, 13 мая.

По мнению Разина, осужденный больше «не будет ни на кого кидаться».

Ранее в мае суд приговорил к 1,5 года колонии общего режима братьев Кокориных, по 1 году и 5 месяцев лишения свободы получили футболист Павел Мамаев и его товарищ Александр Протасовицкий.

Согласно обвинительному заключению, все четверо стали участниками двух конфликтов в центре Москвы 8 октября 2018 года. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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