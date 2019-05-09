Кадыров назвал главную проблему российского футбола

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российский футбол переживает большие проблемы из-за ставки, которую делают на иностранных игроков. По мнению руководителя республики, клубы должны давать шанс собственным воспитанникам.

Таким образом Кадыров прокомментировал приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которым суд назначил 1,5 года и 1 год и 5 месяцев лишения свободы.

«В нашем отечественном футболе имеются большие проблемы. И они в первую очередь связаны с тем, что клубы делают ставку на легионеров, покупку иностранных футболистов со всех концов мира», — сказал Кадыров РБК.

Он отметил, что из-за этого складывается абсурдная ситуация, когда достижения страны с населением почти 150 млн человек зависят от игры иностранцев.

«Нужно менять стратегию развития футбола и oриентироваться на сoбственные силы. Свои доморощенные футболисты будут играть лучше, ибо они думают не только о деньгах, но и чести своей родины», — добавил глава Чечни.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил к реальным срокам заключения футболистов Кокорина и Мамаева. Двое других фигурантов дела — друг футболистов Александр Протасовицкий и младший брат Кокорина Кирилл — также были признаны виновными и приговорены к 1 году и 5 месяцам к 1 году и 6 месяцам заключения соответственно. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Согласно обвинительному заключению, Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий в октябре 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин.