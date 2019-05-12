Иран пригрозил ответным ударом США

Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.

Об этом заявил в воскресенье, 12 мая командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами.

«Если США сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову», — цитирует Салами телеканал Al Arabiya.

По его убеждению, США не пойдут на риск и не будут использовать свои авианосцы против Ирана, передает «Газета.ру».

При это он отметил, что иранские «оборонительные возможности адекватны и достаточны», а американские авианосцы вполне уязвимы.

8 мая США заподозрили Иран в переброске баллистических ракет малой дальности на борту кораблей, которые находятся в Персидском заливе. По этой причине помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил Ирану авианосцем.

Кроме того, Вашингтон якобы располагает сведениями, что Иран намерен нанести удар по военным США на Ближнем Востоке. По этой причине в Пентагоне рассматривают возможность направить в регион дополнительные силы, в том числе средства ПВО.

Также США ввели ограничительные меры в отношении добычи и производства металлов в Иране из-за якобы нарушения арабской страной «ядерного соглашения». Новые санкции затронут производство железа, стали, алюминия и меди в исламской республике.

США решили выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), отменяющего санкции против Тегерана, в обмен на отказ страны от ядерных разработок, в мае 2018 года. При этом КСИР был признан террористической организацией.