Двухлетний ребенок погиб при возгорании автомобиля на Ставрополье

Двухлетний ребенок погиб во время возгорания автомобиля в селе Казьминское Ставропольского края. Об этом 12 мая рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС, передает ТАСС.

«12 мая 2019 в 9:37 произошел пожар в автомобиле ВАЗ 2107, площадь пожара 3 кв. м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первоначальной версией возгорания является неосторожное обращение с огнем.

Как стало известно Пятому каналу, ребенок был заперт в салоне машины, а на месте трагедии не было его родителей — их сейчас разыскивают следователи.

Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны потушили возгорание. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.