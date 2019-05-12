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Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей под Ярославлем

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Крупное ДТП произошло на трассе М8 «Холмогоры» в Переславском районе Ярославской области.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», на 153-м км трассы столкнулись автомобиль «ВАЗ-2105» и Toyota. В результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо получили повреждения различной степени тяжести.

Отмечается, что к ликвидации последствий аварии привлекались 21 человек и 7 единиц техники. Сейчас движение на трассе восстановлено.

Причины ДТП предстоит выяснить. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

По данным ГИБДД, на сегодняшний день лидером по числу жертв в ДТП является Краснодарский край. Там за прошлый год погибли в аварии 1053 человека, второй стала Московская область с показателем 938 человек, а замыкает тройку Ростовская область, где погибли 554 человека.

Последующие позиции занимают Республики Башкортостан с 550 погибшими, Москва — 465, Воронежская область — 443, Ставропольский край — 439, Ленинградская область — 438, Челябинская область — 410, Нижегородская область — 386.

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