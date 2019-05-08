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Двое детей погибли при наезде автомобиля на колонну дошкольников в Японии

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Фото: twitter.com/Kyodo News
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Два ребенка погибли в японском городе Оцу после того, как автомобиль врезался в колонну детей 2–3 лет. Об этом на своей странице в Twitter сообщает агентство Kyodo.

До этого появилась информация, что четверо детей находятся без сознания. Их состояние оценивалось как тяжелое. Уточняется, что умерли мальчик и девочка двух лет.

Утром 8 мая автомобиль врезался в колонну детей, которые находились на прогулке. В результате столкновения 13 малышей и два воспитателя были госпитализированы.

На месте дорожно-транспортного происшествия арестованы две женщины — водитель и пассажир врезавшейся в детей машины. Причины аварии выясняются.

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