На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой

На Камчатке медведь обокрал охотников, которые припарковались на обочине дороги. Хищник подошел к людям и вытащил из открытого кузова автомобиля походный холодильник с запасом еды.

На представленных телеканалом «Звезда» кадрах видно, как медведь зубами схватил похожий на чемодан черный ящик, быстро вытащил его из кузова и убежал. В этот момент охотники заметили пропажу.

Чтобы вернуть свой провиант, мужчины стали стрелять в воздух, но медведь стал убегать еще быстрее. Охотникам так и не удалось вернуть холодильник.

Как объяснили эксперты, именно этого медведя ранее неоднократно подкармливали на обочине дороги. По этой причине зверь привык к людям и выходил из леса попрошайничать, иногда даже прибегал к воровству.

Ранее в мае появилось видео схватки медведей во дворе жилого дома. Животные вели ожесточенную борьбу, стоя на задних лапах и не обращая внимания на людей поблизости.