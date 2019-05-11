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На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой

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Фото: TASS/imago images/Rene Traut
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На Камчатке медведь обокрал охотников, которые припарковались на обочине дороги. Хищник подошел к людям и вытащил из открытого кузова автомобиля походный холодильник с запасом еды.

На представленных телеканалом «Звезда» кадрах видно, как медведь зубами схватил похожий на чемодан черный ящик, быстро вытащил его из кузова и убежал. В этот момент охотники заметили пропажу.

Чтобы вернуть свой провиант, мужчины стали стрелять в воздух, но медведь стал убегать еще быстрее. Охотникам так и не удалось вернуть холодильник.

Как объяснили эксперты, именно этого медведя ранее неоднократно подкармливали на обочине дороги. По этой причине зверь привык к людям и выходил из леса попрошайничать, иногда даже прибегал к воровству.

Ранее в мае появилось видео схватки медведей во дворе жилого дома. Животные вели ожесточенную борьбу, стоя на задних лапах и не обращая внимания на людей поблизости.

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